McTominay il tuttocampista dominante che ha fisico tecnica e personalità Corsport

(Di domenica 22 settembre 2024)ilche ha) L’analisi e l’inevitabile elogio della partita dialla prima da titolare col Napoli alla Juventus Stadium. Ma per uno che giocato sempre e solo allo United, non c’era alcuna possibilità che gli tremassero le gambe. Scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano: Per uno che veniva da Manchester, sponda United, giocare in stadi pesanti non rappresentava certo un problema. Poi, però, mancava la prova del 9, la certezza di quanto già più o meno si sapesse. E allora Scott, uno con le spalle larghissime, allo Stadium ha detto la sua, ha giocato conin una partita che non poteva mai essere considerata banale, anche se arrivava soltanto alla 5ª giornata di campionato.