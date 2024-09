Laver Cup 2024 Europa-Resto del Mondo 10-11 | sarà decisivo l’ultimo singolare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Si risolverà con la disputa delin programma la contesa tradelnellaCupdi tennis: a Berlino, in Germania, il Vecchio Continente accorcia rispetto al 4-8 con cui si erano chiuse le ostilità ieri e, dopo i primi tre incontri dell’ultima giornata, nella quale ogni vittoria vale 3 punti, si porta sul 10-11, quando serve arrivare a quota 13 per conquistare il trofeo. La vittoria verrà decisa dal match tra l’iberico Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz. A suonare la carica per l’in apertura di giornata sono proprio Alcaraz ed il norvegese Casper Ruud, che superano in due set gli statunitensi Ben Shelton e Frances Tiafoe, sconfitti per 6-2 7-6 (6) in un’ora e 43 minuti di gioco.