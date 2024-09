La nuova meccanica del Portiere in FC 25 tutto quello che devi sapere

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di domenica 22 settembre 2024) In EA FC 25, una delle meccaniche che ha subito un cambiamento significativo è quella del movimento manuale del. In passato, il controllo manuale delera una delle tattiche più forti per difendere contro i tiri degli avversari, permettendo agli utenti di anticipare la traiettoria del tiro e posizionare ilin modo ottimale. Tuttavia, quest’anno laè stata “nerfata” (indebolita), rendendo più difficile abusare di questa tecnica. Vediamo insieme come funziona il nuovo sistema e quando è conveniente utilizzarlo. Come si usa il movimento manuale delin FC 25? A differenza di FC 24, dove si poteva spostare ilmanualmente senza alcun limite di azione, in FC 25 il movimento è stato limitato. Ora, quando decidi di prendere il controllo del, puoi muoverlo manualmente di massimo due passi in qualsiasi direzione.