Kate Middleton un nuovo capitolo nella sua vita | William fonte di rassicurazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 22 settembre 2024) È la notizia che tutti i fan della famiglia reale stavano aspettando:, la nostra amata Principessa di Galles, ha annunciato di aver “finalmente completato” la chemioterapia. A 42 anni,ha condiviso un commovente aggiornamento sulla sua salute, confermando che ora è tutta concentrata sul mantenersi “free from cancer“. In questo percorso di guarigione è stata fondamentale anche la vicinanza del marito, il principe. Il ruolo del principedurante la malattia diIl principeha svolto un ruolo fondamentale nel sosteneredurante il suo percorso di cura contro il cancro. Sin dall’inizio della diagnosi,si è impegnato a stare al suo fianco, diventando un pilastro di forza per lei e per i loro tre figli.