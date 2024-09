Bonmatí | Prima volevo avere tutto sotto controllo ora sono cambiata Negli ultimi anni mi è mancata una vacanza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024) Aitana, pallone d’oro nel calcio femminile, ha appena rinnovato il suo contratto con il Barcellona. A “The Athletic” parla del rinnovo, ma anche di calcio femminile in Spagna e di come si rilassa quando non è in campo. Quando e perché hai deciso di rinnovare con il Barça? «È stato un processo iniziatodel solito. Nel calcio femminile normalmente aspetti la scadenza del contratto e poi inizi a negoziare. È passato quasi un anno da quando io e il mio agente abbiamo iniziato a discutere con il club. Questo la dice lunga sulla sua importanza. In ogni conversazione cimomenti difficili – o momenti in cui non sei d’accordo – ma entrambe le partistate molto rispettose eè stato gestito internamente, cosa che. Nonche nessun altro lo sapesse e di questograta. Rinnovare adesso, a inizio stagione, mi tranquillizza.