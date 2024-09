Tre vallate in ostaggio di frane e fango Sfollati e isolati una corsa contro il tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Glia causa del malnell’entroterra forlivese delledi Rabbi, Montone e Tramazzo rimangono 17, a Tredozio 9, a Rocca San Casciano 5 e a Dovadola 3. I 9 di Tredozio sono ospitati al Centro sportivo (ostello e casette), i 5 di Rocca, quattro nell’albergo Pasqui e uno nella casa di riposo locale ‘Villa del Pensionato’. La situazione delle case degliè in continua evoluzione, mentre è in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e tecnici comunali, e a breve le persone potrebbero rientrare. Per quanto riguarda la viabilità nazionale, provinciale e comunale,e smottamenti hanno tenuto impegnanti negli ultimi giorni i rispettivi tecnici.