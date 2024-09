Guerra Fedez – Chiara Ferragni | interviene la mamma Marina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) La coppiaè tornata prepotentemente sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni, a causa del dissing tra il rapper e il collega Tony Effe. Ora è intervenuta anche, ladiCon la pubblicazione del brano di, Allucinazione collettiva, il rapper non ha esitato a raccontare i dettagli della dura battaglia legale per la separazione, a parlare di un suo tentativo di suicidio facendo intendere che la moglie fosse più preoccupata per il tappeto che per il gesto, a dire che era talmente innamorato diche avrebbe ucciso per lei, a ripercorrere i passi della crisi con frecciatone relative alla nota lite dietro le quinte del Festival di Sanremo, e scagliandosi di nuovo contro il “cerchio magico” di, gli amici e i più stretti collaboratori della influencer, considerati parassiti e altri fatti loro.