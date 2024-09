Derby al voltini Pergolettese e FeralpiSalò a caccia della svolta | adesso servono punti pesanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) CREMA (Cremona)lombardo traquesto pomeriggio alle 18.30. Le squadre si affrontano allo stadioin un matchquinta giornata del campionato di Lega Pro. I cremaschi cercano, davanti al pubblico amico, i treper riscattare il pesante ko rimediato lo scorso fine settimana contro l’AlbinoLeffe, ma soprattutto per migliorare una classifica che al momento vede Arini e compagni all’ultimo posto con un solo punto. Stando alla rifinitura,ieri mattina, è stato confermato il 3-5-2 che dovrà essere efficace in tutti i reparti per contrastare nel migliore dei modi gli avversari. A inquadrare la gara odierna il tecnico, Giovanni Mussa: "Affrontiamo lacon tanta voglia di riscatto, aggressività e fame: queste sono le nostre armi. Cercheremo la vittoria in tutti i modi".