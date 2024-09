Chiara Ferragni torna al business in un tubino nero che è trendy

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 settembre 2024)inaugura un nuovo capitolo della sua carriera e riparte da Madrid. Di fatto è la nuova global amabassador di Goa Organics.vola a Madrid ealsenza rinunciare al glam che finora l’ha sempre contraddistinta. Reduce da mesi difficili, scanditi dal Pandoro-gate e dalla separazione con Fedez, l’imprenditrice digitale si è concentrata soprattutto su se stessa, circondata dagli affetti di amici e parenti per rimettersi in sesto. E, nel frattempo, si è concessa anche un esperimento: testare i prodotti vegan di un brand spagnolo, Goa Organics, per la cura dei capelli di cui è diventata ufficialmente global ambassador. Crediti: Instagram/– VelvetGossipUn annuncio inaspettato e che rilancia ufficialmente la sua carriera, negli ultimi mesi lascata in stand-by nell’attesa di tempi migliori.