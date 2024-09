Basta non possiamo pagare ancora noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "Questa è veramente una maledizione. Tempo fa avevamo deciso, in accordo con gli altri proprietari delle case lungo questa strada secondaria, di finanziare noi dei lavori per migliorare il percorso e renderlo più sicuro, compresi i pozzetti laterali. Tutto vanificato dalla pioggia e dalle frane". Fabrizio Fanesi lungo la strada che si conclude con il B&B si prende cura dei suoceri, uno dei quali è allettato e ha bisogno dell’ossigeno. Ieri ha prima dato una mano al pari degli altri residenti per limitare i danni delle frane e poi ha accolto il sindaco Silvetti a cui ha spiegato la situazione. Una storia, quella dei frontisti del luogo, che rispecchia la grande difficoltà delle amministrazioni comunali a risolvere il problema delle strade vicinali.