Basket l’Olimpia Milano raggiunge la finale in Supercoppa Dimitrijevic subito protagonista contro Venezia

(Di sabato 21 settembre 2024)è la prima finalista della2024. I campioni d’Italia hanno superato la Reyerper 73-62 nella prima semi. Una partita sempre inllo per la squadra di Ettore Messina, che ha avuto un passaggio a vuoto ad inizio ultimo quarto, conche ha provato a rientrare in partita. In quel momento è salito in cattedra Nenad, sicuramente la miglior notizia per Messina, visto che il macedone è stato il miglior marcatore con 14 punti. Importante anche il contributo di Nikola Mirotic con 13 punti ed anche Zach LeDay, al ritorno in biancorosso, è andato in doppia cifra con 10 punti. Perbuona la prestazione degli italiani Amedeo Tessitori e Davide Casarin, che hanno rispettivamente messo a segno 12 e 10 punti.partefortissimo e Ricci firma la tripla del 7-0.