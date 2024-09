Accoltellati mentre difendono una donna da un tentativo di rapina | morto il 26enne attivista Giacomo Gabbato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024)stavano cercando di difendere una, una loro amica, da undi. Questa la ricostruzione di quanto accaduto ieri sera in Corso del Popolo, a Venezia:, 26 anni,del Centro Sociale Rivolta di Mestre, èin ospedale per una coltellata all’addome. L’altro ragazzo è rimasto ferito gravemente a una gamba. È stato fermato con l’accusa di omicidio un uomo di origini moldave. I due ragazzi stavano accompagnando a casa un’amica quando l’hanno sentita gridare e sono intervenuti per salvarla da undi. Lì,ha ricevuto la coltellata fatale e l’amico è stato ferito. Il ladro ha cercato dire un’altranella vicina Via Aleardi ma è stato fermato da un cittadino – si legge ne La Nuova di Venezia e Mestre – e raggiunto dalle forze dell’ordine e arrestato.