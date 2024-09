Strada Provinciale 109 Vitulanese CaporasoFI | Da Provincia ci aspettiamo Interventi risolutivi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “La disastrosa situazione della109torna sotto i riflettori, e non possiamo non ricordare al Presidente della, Nino Lombardi, che la frana nei pressi del cimitero di Cautano è solo uno dei tanti punti critici lungo questa arteria essenziale per i comuni del comprensorio. Non basteranno di certo alcuni rattoppi di asfalto – realizzati, tra l’altro, grazie al passaggio del Giro d’Italia – a risolvere problemi accumulati in decenni di abbandono. Il tratto tra il bivio di Vitulano e Cautano, con i suoi vecchi muri in pietra ormai prossimi al collasso, è solo uno degli esempi. Tra Campoli e il bivio di Taburno, con l’arrivo delle piogge, cii soliti smottamenti, e anche il tratto tra il bivio di Taburno e Montesarchio non è certo in condizioni migliori.