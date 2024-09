Sangiuliano e Boccia | le liti la fede rubata e la finta gravidanza I retroscena nelle chat

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – “Se non fossi stata tu avrei picchiato durissimo”, accusa lui alludendo a uno sfregio sulla fronte. “Mi hai letteralmente mandato fuori di testa, mi hai portato a un punto imbarazzante mi hai fatto diventare una iena”. Ribatte lei, come per giustificarsi. Quella che potrebbe sembrare una lite furibonda tra una qualunque coppia ormai ai ferri corti, è invece il puntuale resoconto di unatra l’ex ministro Gennaroe la mancata consigliera Maria Rosaria. MARIA ROSARIAPRESIDENTE ASSOCIAZIONE FASHION WEEK MILANO MODA, GENNAROMINISTRO CULTURA Quelle stessecui alludevanell’intervista confessione al Tg1, (lasciando intendere di temerne la pubblicazione), sono allegate alla denuncia presentata in Procura e pubblicate da La Verità.