Omicidio Bergamini chiesta la condanna al carcere dell’ex fidanzata | Ha tradito l’affetto che lui aveva per lei

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Ha agito con volontà con persone in corso di identificazione. Isabella Internò hache il ragazzoper lei, ha esasperato lei il rapporto e pur di salvare l’onore non ha esitato ad agire come sappiamo. Per il tempo trascorso, però, merita le attenuanti generiche e per questo che non chiediamo l’ergastolo, ma 23 anni di reclusione”. E’ il passo saliente della requisitoria del pm Luca Primicerio. Quello in cui si spiega perché si chiede laaldi Donato Denis. L’indimenticato calciatore del Cosenza fu trovato morto il 18 novembre del 1989 lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico. I giudici della Procura di Castrovillari non hanno dubbi su quel che sia accaduto quel tragico giorno.