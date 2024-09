Neonati sepolti in giardino La procura chiede il fermo della mamma 22enne E si indaga sulle amicizie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le prossime ore saranno decisive per Chiara Pertrolini, per il momentota a piede libero per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Ladi Parma ha depositato la richiesta di custodia cautelare. È la seconda a essere avanzata dopo che la prima richiesta di arresto, qualche settimana fa, era stata respinta dal giudice delle indagini preliminari. Questo accadeva quando non era ancora avvenuto il ritrovamento del secondo neonato. Un diniego contro cui laaveva presentato ricorso alla Corte d’Appello. Tante domande e tutte pesanti, inquietanti, in una storia che ha più misteri che certezze.