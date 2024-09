Neonati sepolti in giardini | arrestata Chiara Petrolini la studentessa accusata di averli ammazzati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) E’ stataquesta mattina, la 22ennedi aver ucciso due, a distanza di un anno, dopopartoriti nella sua casa di Vignale di Traversetolo. La Procura di Parma – che aveva chiesto per la seconda volta una misura cautelare al Gip dopo il rigetto della prima – farà una conferenza stampa alle 11 per i dettagli. Nella tarda serata di giovedì è arrivato il risultato del Dna: anche il primo bambino sepolto, ritrovato dagli inquirenti nel giardino della villa una decina di giorni fa, è figlio di. Il secondo neonato, partorito dail 7 agosto e ritrovato due giorni dopo sepolto in giardino, presentava un colpo alla testa.