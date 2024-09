Milano preso presunto piromane | Ha dato fuoco ad auto e scooter divorati dalle fiamme 33 mezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)– Un 25enne romeno è indagato per danneggiamento. Secondo le accuse sarebbe stato lui il ad aver15 avetture a San Donato Milanese e a San Giuliano Milanese l’8 marzo e bruciato avetture e 13 ciclomotori, tra 7 e il 26 luglio. Il sospetto, residente nel Milanese, è stato individuato e indagato per danneggiamento dai Carabinieri di San Donato. Per il 25enne il GIP del Tribunale diha deciso di applicare la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, notificata due giorni fa.