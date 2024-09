Milano chiama Arezzo | la moda protagonista alla Fashion Week 2024

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 20 settembre 2024) La “” si tiene due volte all’anno per le collezioni donna (febbraio/marzo e settembre) e altre due volte per le collezioni uomo (gennaio e giugno)., insieme a New York, Londra e Parigi, è una delle principali capitali della, attirando designer, buyer e appassionati da tutto il mondo per presentare e scoprire le tendenze del momento. La “” di settembresi terrà dal 17 al 23 settembre, e rappresenta uno degli eventi più attesi nel mondo della. Durante questa settimana, saranno presentate le collezioni primavera/estate 2025 con 57 sfilate fisiche e 8 presentazioni digitali, offrendo un programma variegato che coinvolge designer affermati e talenti emergenti. Le sfilate si terranno principalmente nelle aree più iconiche di, come via Montenapoleone, Piazza Duomo e la Triennale.