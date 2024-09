Fantacalcio consigli | ecco le cinque scommesse per la 5a giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Per laalci sono big e certezze, ma anche delleda terzo o quarto slot della vostra formazione. Conclusa la primadella nuova Champions League, è tempo di tornare allaA. Che offre sfide da vetrina, come il derby di Milano o Juventus-Napoli. Nella sfida tra bianconeri ed azzurri potrebbe portare punti per esempio Nico Gonzalez, ma anche Kvara (che va schierato sempre). Occhio alla stracittadina di Milano: si potrebbe rischiare Dumfries come scelta coraggiosa, mentre fra i rossoneri Pulisic si salva sempre, anche quando la squadra non gira. Di seguito tutti i, partita per partita.leper la 5adiA. Marco Brescianini (Atalanta): L’Atalanta potrebbe fare qualche cambio contro il Como e Brescianini è pronto, dall’inizio o a gara in corso.