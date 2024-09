F1 quali gerarchie a Singapore? La Ferrari insidia la McLaren Red Bull in risalita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ci avviciniamo al secondo weekend consecutivo di questo Mondiale 2024 di Formula 1: in scena va il Gran Premio cittadino diche segue il GP cittadino di Baku, in Azerbaijan. Una diciottesima tappa particolarmente rilevante perché sarà seguita da un mese di pausa, quindi andare a quest’ultima sosta con le giuste sensazioni prima del rush finale tra ottobre e dicembre può essere decisivo. Lo scenario in questo momento è particolarmente incerto, con un assunto dal quale dobbiamo partire: in questo momento laè la miglior macchina del campionato. La scuderia inglese è cresciuta a partire da Silverstone 2023 e ha sviluppato la vettura anche in questo 2024, sorpassando la Rede distanziando la concorrenza.