Cosenza-Sassuolo | le probabili formazioni

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi vogliono la salvezza come dimostra l’ottimo inizio, mentre i neroverdi stanno cercando di avvicinarsi alla vetta della classifica per lottare per la promozione.si giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio San Vito.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante la penalizzazione e il cambio in panchina di inizio stagione, la risposta dei calabresi è stata forte con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta contro il Mantova alla seconda giornata. La squadra di Alvini è diciassettesima, ma senza la penalità si troverebbe a tre punti dalla vetta. Gli emiliani, tornati in cadetteria dopo undici anni in Serie A, ce la stanno mettendo tutta per ritornare là dove si erano consolidati affidandosi ad un tecnico esperto della B come Grosso.