Medjugorje giornata storica | arriva la tanto attesa risposta del Vaticano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024) E’ta ladella Santa Sede sulle apparizioni della Madonna a: la nota mette fine a polemiche e illazioni Laerada giorni e aveva portato milioni di fedeli ad aspettare con ansia il pronunciamento della Santa Sede. Oggi, in un’attesissima conferenza stampa, ilsi è espresso sulle apparizioni di, dando il suo parere. La nota delsu– Cityrumors.itDa parte della Santa Sede èto il via libera al culto diper i suoi “frutti positivi”. Una decisione che mette la parola fine a polemiche e discussioni e chedalla Dottrina della Fede con il placet del Papa. Questo “non implica dichiarare come autentici i presunti eventi soprannaturali, ma solevidenziare che in mezzo a questo fenomeno spirituale dilo Spirito Santo agisce fruttuosamente per il bene dei fedeli”.