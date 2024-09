La notte stellata di Bergamo | Atalanta inizia una Champions da godersi per poter sognare ancora

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024). Covid, restrizioni, lavori in corso, cantieri, strutture da ammodernare. Senza dimenticare il trasferimento provvisorio a Milano. Nelle partecipazioni allaLeague tra l’autunno 2019 e l’inverno del 2021, le prime della sua storia, l’non ha mai potuto godere appieno del supporto del suo pubblico nella sua città . Tra le mura amiche, sotto le Mura Venete. Fino a stasera: un Gewiss Stadium nuovo, anzi, meglio, rinnovato, con una capienza superiore ai 24mila posti. Un’atmosfera che sarà inevitabilmente diversa, unica, “che ti spinge a dare quel qualcosa in più“ per stessa ammissione di mister Gian Piero Gasperini. Soprattutto quando prima delle partite risuona quella musichetta inconfondibile, pur con qualche nota variata, in linea col restyling.