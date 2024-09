Fantacalcio come cambia la Roma con Juric | Hummels perno rebus Dybala-Soulé

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 19 settembre 2024) La, dopo aver cacciato De Rossi, riparte dache ha firmato fino a giugno. I giallorossi verso una mini-rivoluzione. Lariparte da Ivan. Il tecnico croato ha firmato fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League e ieri pomeriggio ha diretto il primo allenamento nel centro sportivo giallorosso. Raccoglie il testimone lasciato da Daniele De Rossi, cacciato dai Friedkin a causa dei risultati finora ottenuti in campionato ritenuti non all’altezza degli investimenti fatti durante la sessione estiva del mercato. Ivanha preso il posto di De Rossi (Account Twitter della) – Serieanews.comLa società ha infatti investito oltre 100 milioni per portare nella Città Eterna elementi di grande qualità, con l’auspicio di vivere una stagione da assoluta protagonista.