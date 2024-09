Con Giacomo sempre nel cuore Gran Galà di musica e solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sabato 21 settembre, alle 21, al teatro Manzoni di Pistoia va in scena la seconda edizione del "". L’evento è organizzato dall’associazione "Giak nuotatore volante" e dall’Orchestra giovanile Emanuele Muzio per ricordare, attraverso lae la generosità, il campioneDi Napoli, vittima di un incidente in aliante (a soli 20 anni) l’11 luglio 2022, mentre si esercitava nel cielo di Terni per partecipare ai Campionati mondiali di acrobazia in aliante. Sono passati più di due anni e la presenza fisica di Giak manca a tutti, soprattutto ai genitori, Gennaro e Cristina, ma anche a quanti l’hanno conosciuto e hanno condiviso con lui le sue molteplici passioni: volo, nuoto, studio,, l’attenzione e la generosità verso gli altri, in particolare verso i più deboli: aveva perfino imparato il linguaggio dei segni.