A Pisa due aperture straordinarie per la chiesa dei Cavalieri

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Antonia Casini Una piazza sempre più accogliente e accessibile. Un obiettivo ora più concreto grazie a uno sforzo che sembra davvero corale per uno degli spazi più belli di, piazza deicon la suachiusa da mesi, ma che riaprirà per due weekend di seguito con la promessa che si possa trattare della prima di una lunga serie di iniziative. C’è intanto un finanziamento importante del ministero di 3 milioni e mezzo di euro per il restauro del soffitto a cassettoni. La Soprintendenza die Livorno ha programmato duecon la possibilità di visite e guide d’eccezione, gli allievi della Scuola Normale che ha la sua sede proprio nella piazza. L’Ordine deidi Santo Stefano nacque nella seconda metà del ’500 per volere della famiglia Medici per combattere i pirati turchi. Ene divenne il quartier generale.