Trofeo Misericordia di Grignano i podisti sfidano anche il maltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Prato, 18 settembre 2024 – Il 31°diè come sempre caratterizzato dal grande impegno organizzativo della Associazione dilettantisticadise ilha giocato un brutto scherzo ai partecipanti, l'atmosfera di festa non è venuta meno.di, le foto della corsa La parrocchia di San Pietro a Grignan+o ha ospitato partenza e arrivo della corsaca, con i volontari che hanno preparato come sempre un abbondante pasta party e una selezione di dolci artigianali. Nonostante il temporale abbia ridotto il numero di partecipanti, circa un centinaio di irriducibilihanno sfidato le intemperie, mostrando il loro amore per la corsa e la determinazione che contraddistingue gli appassionati di questo sport.