Scuole chiuse a Senigallia domani L’allerta passa da gialla ad arancione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 - Il ciclone Boris ha investito anche le Marche el'allerta daad. A(Ancona) e nel suo hinterland, colpiti da devastanti alluvioni nel 2014 e nel 2022, è scatta la fase di preallarme. l comuni di Senigalia e Trecastelli hanno quindi disposto la chiusura delleper giovedì 19 settembre. Uno degli interventi dei vigili del fuoco, con il soccorso ad autisti in difficoltà e a persone bloccate in un locale a Grotte di Loreto, a seguito dell'ondata di maltempo nelle Marche, 18 settembre 2024. Le maggiori criticità si riscontrano tra Ancona e Macerata per sottopassi allagati, alberi caduti e frane.