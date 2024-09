Sabrina Salerno | Ho un tumore al seno domani mi opero La prevenzione può salvarci la vita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ho unaltra poche ore mi. La notizia pubblicata su Instagram è di, regina della musica dance negli anni ’80. Con un post la showgirl ha rivelato di doversi operare per la rimozione di un nodulo maligno al, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. “Ci siamo. Tra poche ore – scrive postando una foto in ospedale con flebo al braccio – entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. Lae la diagnosi precoce puòla”. L’annuncio disu Instagram: ho unalUn messaggio forte, riprodotto anche in inglese, molto apprezzato dagli oncologi che si occupano quotidianamente di tumori al