Napoleon la recensione del film director’s cut

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In una Francia ancora sconvolta dai recenti “trambusti” della Rivoluzione Francese,e Bonaparte inizia la sua scalata al potere. Un’ascesa che lo condurrà da umile capitano d’artiglieria a Imperatore, per un regno di gloriose vittorie e rovinose cadute. In mezzo a intrighi e battaglie, conquiste territoriali e problemi politici, centrale sarà la presenza della sua amata Giuseppina, donna fondamentale dietro le scelte di un uomo sui generis.