LIVE Roma-Servette 0-0 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | inizia l’incontro al Tre Fontane

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? Korhonen prova a chiudere un triangolo sulla sinistra con Mauron, palla sul fondo. 4? Buon recupero palla da parte di Giacinti, Glionna si invola verso la porta, perdendo però l’attimo per servire Haavi posta sull’altra fascia. 2?che palleggia nella propria metà campo, le ragazze di Spugna lasciano fare alle avversarie. 1?IL PRIMO TEMPO! 14.31 Tutto pronto per il via del. 14.29 Risuona al Trel’inno giallorosso. Ancora pochi minuti al via del match. 14.26 L’arbitro del match sarà il fischietto inglese Abigail Byrne, coadiuvata dalle assistenti Emily Carney e Ceri Louise Williams e dal quarto ufficiale Kirsty Dowle. 14.23 Ecco le formazioni ufficiali del(4-3-3): Ceasar; Thogersen, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Glionna.