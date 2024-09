Il segreto per una casa sempre profumata | i consigli della specialista economici e sorprendenti

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mantenere unapulita eè essenziale per creare un ambiente confortevole e piacevole in cui vivere. Tuttavia, spesso può sembrare difficile far sì che il profumo persista a lungo. La buona notizia è che esiste unper far profumare lain modo naturale, senza dover ricorrere a prodotti costosi o chimici. Scopriamo insieme ipratici per ottenere unafresca e. Ilper far profumare la: la semplice regola dell’aria fresca Uno dei segreti più efficaci, suggerito dall’esperta di pulizia e youtuber Marcela Barraza di “Clean“, è incredibilmente semplice: basta aprire le finestre ogni giorno. Aerare laper almeno 10 minuti permette all’aria fresca di circolare, eliminando gli odori stagnanti e rinnovando l’ambiente.