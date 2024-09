I Motorpsycho sono bergamaschi anche se non lo sanno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Correvano gli anni novanta e i ragazzi di Bergamo assetati di dischi, cassette e cd migravano verso Città Alta da Daniele, vate supremo e titolare dell’ormai scomparso “Punto Musica”, nella centralissima Via Colleoni. L’incauto avventore doveva sapere che, una volta varcata la soglia del negozio, c’erano alcune regole sacre da rispettare: 1. niente compilation dance o sanremesi. 2. niente liscio o robaccia dialettale. 3. niente lagne cantautorali. 4. non si esce se non si acquista almeno un album dei. “Motorche?”, chiedeva il malcapitato, al quale veniva prontamente passato un paio di cuffie collegate allo stereo dietro al bancone. Impossibile rifiutare o storcere il naso. Se non si comprava “Demon Box” (1993), “Timothy’s Monster” (1994), o altri capolavori della band norvegese, scattavano dieci frustate.