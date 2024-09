Helmut Marko senza mezzi termini | Red Bull ha perso il titolo costruttori puntiamo su Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una presa di coscienza o semplice pretattica? Lo scopriremo. Di sicuro c’è che ci si avvia a vivere il 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1 a Singapore. Sono sette i week end rimasti in calendario per piloti e squadre e la Rednon pone il proprio sigillo dal GP di Spagna con Max. Proprio sette i round in cui la scuderia di Milton Keynes non è riuscita a salire sul podio più alto. Non è un caso che, dopo l’affermazione dell’australiano Oscar Piastri a Baku, la McLaren abbia preso il comando delle operazioni nella classifica dei, con 476 punti (20 in più della Rede +51 sulla Ferrari). Il team di Woking è stato in grado di sviluppare la propria monoposto come nessun altro e il riscontro della graduatoria citata non è causale.