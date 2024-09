Fedeltà al lavoro premiate le aziende di Coldiretti Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Nella suggestiva cornice del Teatro Petrarca di, è stato celebrato il “Premioale Sviluppo Economico 2024”, aperto dal Presidente della CCIAAe Siena Massimo Guasconi e dal Segretario Generale Marco Randellini.nel corso della serata ledi, i riconoscimenti sono andati a Andrea Baggiani, Società Agricola Verdalbero per il premio Impegno Imprenditoriale, a Amedeo Moretti Cuseri, Tenuta Sette Ponti Societa Agricola SRL per il premio Internazionalizzazione, a Rita Bruni Azienda Agricola Le Palaie e Adelaide Valentini, Mamanui Regernative Organic Farm and school per il premio Imprenditoria Femminile ed a Gian Luca Baldetti, Baldetti Alfonso Società Agricola S.S. per il premio Imprenditoria Giovanile.