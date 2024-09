Condizioni meteo avverse a Ravenna | sospesa circolazione ferroviaria tra Faenza e Marradi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024)), 18 settembre 2024. A causa delle intense precipitazioni in corso ormai da diverse ore, lafra, lungo la linea Faentina, èa seguito dell’allerta inizialmente arancione e ora rossa diramata per quell’area. La riattivazione del servizio è prevista ad allertarientrata e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi (Reteitaliana), società del Gruppo Ferrovie dello Stato, con funzione di gestore dell'infrastrutturanazionale. Previste corse con bus tracon possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di Rfi e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.