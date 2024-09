WWE | Drew McIntyre fa una promessa spietata a CM Punk prima di WWE Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 17 settembre 2024) CMè disposto a porre fine a tutto dentro l’Hell In A Cell, ma oraha fatto unaoscura al suo avversario per WWE Bad. Al Bash In Berlin, CMsi sono massacrati a vicenda in un strap match. Nonostante fosse stato lanciato attraverso un tavolo a bordo ring,è riuscito finalmente a superare, abbattendolo con diverse GTSdi toccare i quattro angoli per ottenere la vittoria. Fondamentale è stato anche il fatto cheabbia recuperato il braccialetto con il nome di sua moglie e del suo cane, al centro della loro rivalità nelle ultime settimane. Tuttavia, mentrecercava di andare avanti con la sua vita e puntava al titolo del mondo dei pesi massimi,lo ha attaccato di nuovo, mandandoin ospedale.