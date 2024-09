Torino preoccupa Saul Coco

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – Reduce dal pareggio casalingo contro il Lecce, ilè in ansia per le condizioni di, uno dei difensori più positivi in questo inizio di campionato. Il difensore del club granata ha rimediato un fastidio muscolare non ancora identificato durante la gara contro il Lecce. Nel pomeriggio di oggi è atteso l’esito degli accertamenti clinici di: il fastidio alla coscia sinistra verrà analizzato con particolare attenzione per definire le sue effettive condizioni ed eventuali tempi di recupero per il rientro in campo. La prima sensazione è che pernon si tratti di un problema particolarmente grave. Vanoli incrocia le dita, considerando che il prossimo turno contro l’Hellas Verona è già alle porte: appuntamento a venerdì alle ore 20:45. Fantacalcio.it per Adnkronosseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .