San Siro oggi partita decisiva | ecco come Inter e Milan immaginano il vecchio Meazza

(Di martedì 17 settembre 2024)o – Il momento è delicato.il progetto del nuovo stadio nell’area di Sanpotrebbe decollare oppure crollare ancor prima di essere stato concretamente rilanciato. Secondo alcune indiscrezioni, infatti,il sindaco Giuseppe Sala e i vertici diincontreranno la sovrintendente Emanuela Carpani per capire se l’eventuale acquisto da parte dei club dello stadioe dell’area limitrofa e la possibile realizzazione di un nuovo impianto di fianco alla Scala del calcio potrebbe far sì che l’annunciato vincolo sul secondo anello, che nel 2025 compirà 70 anni, possa essere quantomeno ammorbidito. In altre parole,vogliono comprendere meglio che tipo di vincolo la Sovrintendenza potrebbe porre sul secondo anello dello stadio nel caso in cui l’immobile e l’area vengano venduti dal Comune alle due società.