Reazione a Catena le Volta Pagina calano il poker e Pino Insegno chiede un medico

(Di martedì 17 settembre 2024) Si gonfia ancora di più il tesoretto di vincite che lehanno conquistato a. Nella puntata del 17 settembreha festeggiato l'ennesimo trionfo di Anna Laura, Antonella e Rosa. È dalla serata del loro debutto che questo trio ha messo alla porta tutte le squadre che hanno cercato di scalzarle al trono. Questaè stato il turno dei cosiddetti ‘Pizzoidi'. Prima di arrivare a vincere una grossa cifra, nel corso dell'Intesa Vincente si è registrato un siparietto esilarante con protagonista una delle campionesse. I Pizzoidi contro leI Pizzoidi, soprannome a dir poco particolare ed ispirato al luogo in cui si sono conosciuti: la pizzeria. In realtà Federica, Elena e Fabio, direttamente da Treviso, precisamente da Oderzo, in pizzeria ci lavorano sin dai tempi dell'università.