La bonifica alla Caffaro Reparto ancora inquinato Società citata a giudizio

(Di martedì 17 settembre 2024) Il caso, la fabbrica chimica dismessa nel cuore di Brescia che da decenni sparge veleni nel raggio di 22 km - l’area è sito di interesse nazionale in attesa di- torna in tribunale con un nuovo processo, il 25 febbraio, frutto di un filone collaterale dell’inchiesta principale sull’inquinamento, sfociata in assoluzioni di massa. Imputata sarà Claudia Lucchiario, amministratrice di Csa (Costruzione strutturali acciaio srl): non avrebbe rimosso scorie pericolose e cancerogene dfabbrica. Il pm Antonio Bassolino l’hae lei spera di patteggiare. Stando all’accusa Csa, stipulato un contratto con le vecchie gestioni disrl eChimica, avrebbe dovuto smontare e demolire l’impianto di produzione Chlortalonil (Ctn), smaltire rifiuti speciali e gettare in discariche autorizzate le parti rimosse, compresi i materiali di risulta.