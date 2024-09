Ha cambiato la storia della scrittura italiana Il boom con Enrico Brizzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Sono in tanti a piangere Massimo Canalini. Soprattutto quelli che ebbero la fortuna di lavorare fianco a fianco con lui. Come Giorgio Mangani, Ennio Montanari e Luigi Narbone, compagni di scuola, che con lui fondarono nel 1979 la casa editrice Il Lavoro Editoriale, nell’ambitoquale era nato nel 1987 il marchio Transeuropa, dedicato ai ‘giovani scrittori’ italiani, divenuto di lì a poco un vero genere letterario. Mangani ricorda che "l’occasione fu offerta dal sodalizio nato con Pier Vittorio Tondelli, che nel 1987 cominciò a curare una serie di antologie di autori under 25, frutto di un lavoro di selezione e scouting molto impegnativo portato avanti assieme fino alla morte di Tondelli.