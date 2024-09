Gli azzurrini non brillano nelle finali L’Italia è quarta ai mondiali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) La stagione dell’hockey su pista non è ancora decollata causa gli impegni internazionali che stanno coinvolgendo la nazionale senior, quella junior e quella femminile. Da Novara il primo verdetto non è stato particolarmente positivo per gli under 19 che vedevano la presenza dello scandianese Alessandro Uva.è arrivata, perdendo nella fase eliminatoria dal Portogallo, poi dalla Spagna in semifinale e dall’Argentina nella finale per il terzo e quarto posto: chiara, dunque, la gerarchia. Ieri è partito anche il campionato mondiale femminile, presente in azzurro Francesca Maniero, che durante l’anno veste la casacca dell’Hockey Correggio. S’inizia con l’Inghilterra, poi Cile e Spagna.