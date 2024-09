Eruttazioni eccessive cinque consigli per affrontare il problema

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) Il ruttino dopo il pasto, per certi versi, è del tutto normale. Tanto che spesso lo si cerca nel piccolo, per assicurarsi che abbia digerito quanto ha ingerito e lo stomaco stia facendo bene il suo lavoro. Ma attenzione. Ci sono casi, in circa una persona su cento, in cui lesi susseguono, creando ovviamente qualche piccoloin comunità. Basti pensare in questo senso a quanto emerge da uno studio giapponese apparso su American Journal of Gastroenterology. La ricerca, oltre a mostrare che la percentuale di chi soffre difrequenti e continuate potrebbe essere leggermente più alta, segnala anche che a soffrire di questo curioso disturbo potrebbero essere più gli uomini delle donne.