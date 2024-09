Con Meloni e Fitto la destra italiana al governo dell’Europa Scrive Tatarella

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) Raffaelevicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme è un fondamentale riconoscimento per l’Italia e per il suo ritrovato ruolo di protagonista in Europa. Questa scelta, indicata da undie da un premier che viene dallapolitica di Alleanza Nazionale, è il massimo traguardo storico della. Sarà felice Pinuccioche ha lavorato una vita intera per unadiin Italia e in Europa e che già nel 1998, dopo aver portato nel ’94 per la prima volta laaldell’Italia, nel corso di una manifestazione, poco prima di lasciarci, disse alla nostra classe dirigente che «in Europa come in Italia c’era bisogno, per governare Maastricht, di un centro collegato allademocratica e modernizzatrice».