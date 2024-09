Come un simbolo Il Cavallo di Paladino imbrattato e sporco Uno schiaffo all’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Dadella rinascita culturale di Ancona e della valorizzazione della Mole Vanvitelliana adi degrado, lo stesso in cui versano vari luoghi della città, opere d’arte comprese. Rischia questo destino del "" di Mimmo, che dal 2017 fa bella mostra di sé in cima al marciaronda dell’ex lazzaretto. La scultura è da tempo sporca, in particolare a causa delle deiezioni di gabbiani e piccioni. Le tracce biancastre degli escrementi sono ben visibili anche a distanza, ed è inutile dire che l’effetto non è dei più piacevoli. L’opera, sia per la sua posizione che per il suo colore (un rosso acceso) non passa certo inosservata. La vedono, tra gli altri, i turisti che dalla stazione ferroviaria raggiungono il centro, o anche quelli che giunto al porto si incamminano verso la stazione stessa.