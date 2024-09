Cinema a Milano torna il MiX Festival | tema edizione 38 è #NoShame

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (askanews) – Al via il 26 settembre al Piccolo Teatro Strehler dila 38esimadel MiXInternazionale diLGBTQ+ e Cultura Queer, uno degli eventitografici e culturali queer più importanti e longevi del calendario LGBTQ+ internazionale: 43 titoli di cui 34 in anteprima nazionale, 12 video musicali, 3 spettacoli teatrali, 10 talk di approfondimento, una mostra, 80 ospiti tra artisti, registi, scrittori e scrittrici, insieme a un programma di eventi speciali, dj set e musica live. Quattro giornate di appuntamenti per ilorganizzato da MIXAPS, diretto da Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, con Rafael Maniglia direttore della programmazionetografica, che animerà gli spazi del Teatro Strehler, del Teatro Studio Melato, del CAM Garibaldi e del Sagrato del Piccolo.