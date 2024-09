Cacciari randella la sinistra | Perde tempo con gli scandaletti e non propone nulla su fisco e sanità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Il professor Massimonon ha mai lesinato critiche feroci al cedntroe al Pd in modo particolare. Il filosofo è uomo die per questo se afferma che ci vuole bene altro che uno “scandaletto” per tentare una “rimonta” sul centrodestra, è più che attendibile. Concede il beneficio del dubbio, intervistato dal Corriere della Sera, quando gli chiedono de sia “illusorio che il campo largo a guida Schlein possa tentare la rimonta”. Risponde: «Mah, non so se a guida Schlein o di chi. Se però non si fanno male da soli e mettono insieme, non dico una vera e propria alleanza, ma almeno un’intesa, possono pure farcela. Alle prossime Regionali potrebbero riuscire a conquistare un tre a zero in Liguria, in Umbria e in Emilia-Romagna. Certo, se invece si dividono, sarà l’opposto. Poi i problemi restano, non c’è dubbio».