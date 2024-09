Boxe Mondiali 2025 a Liverpool | inizia un nuovo quadriennio con tanti dubbi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Idisi svolgeranno alla M&S Bank Arena di(Gran Bretagna) dal 14 al 24 settembre. Tra dodici mesi andrà dunque in scena la prossima rassegna iridata del pugilato, quella nell’anno post-olimpico e con tanteche aleggiano la nobile arte a livello diletstico. Sarà ancora protagonista ai Giochi oppure l’avventura di Parigi 2024 sarà stata l’ultima a cinque cerchi? In un panorama sempre più avvolto dalle tenebre e caratterizzato da verdetti decisamente discutibili, la massima competizione globale cercherà di risollevarsi in una Nazione dalla grande tradizione pugilistica che però non ha mai ospitato i. Gli ultimidihanno avuto luogo lo scorso anno a Tashkent (Uzbekistan), con un estremamenteo dominio dei padroni di casa.